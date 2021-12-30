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Гол
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Гол
Инфо
Медиа про футбол, другой спорт и мир вокруг
Главный редактор
Роман Абрамов
Дата основания
2019 г.
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Материалы
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28 июня, 17:49
Лучшие тексты «Гола»-2021
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Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
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#Гол
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«Гол» отвечает на вопросы читателей. Откуда мы берем идеи? Посоветуйте любимые книги? Когда начнем писать про батл-рэп?
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#Гол
13 ноября 2020, 19:15
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