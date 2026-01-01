Евгений Савин

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Клуб блогера Евгения Савина получил лицензию от РФС. Он заявился в третью по силе лигу России
#Евгений Савин
Футбол
«Единая Россия» написала об участии Савина в своей акции. Он назвал это «подставой» и объявил о смене клубной базы
#Евгений Савин
Футбол
Рыжиков стал главным тренером ФК «Красава». Это команда блогера Евгения Савина
#Сергей Рыжиков
Футбол
Семин станет консультантом клуба, который создал блогер Евгений Савин
#Юрий Семин
Футбол
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
#Луч