Евгений Савин

Лента
Материалы
Новости
Савин собрал 10 млн рублей на новую квартиру для семьи погибшего футболиста «Локо»
#Евгений Савин
Карпин обещал «КраСаве» выйти на матч в рубашке, которую купил 30 лет назад. Выполнил
#Валерий Карпин
Ютуб удалил видео с каналов Савина и Борзыкина в один день. Оба – про задержания фанатов
#РПЛ
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин