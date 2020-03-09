Валерий Карпин
РПЛ
Евгений Савин
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Валерий Карпин #РПЛ #Ростов #Евгений Савин

Карпин обещал «КраСаве» выйти на матч в рубашке, которую купил 30 лет назад. Выполнил

09 марта, 18:05

В январе Евгений Савин (влог «КраСава») сделал выпуск про Валерия Карпина. Савин приехал к Карпину домой в Эстонию и нашел в его гардеробе рубашку, которую тот купил 30 лет назад, когда начинал карьеру. Мама Карпина вспоминала, что ее сын купил, когда играл в Воронеже за «Факел» в 1989 году.

СКРИНШОТ С ЮТУБ-КАНАЛА «КРАСАВА»

Савин взял с Карпина обещание, чтобы тот вышел на ближайший домашний матч «Ростова» в этой рубашке. Мама успокоила, что сын спокойно в нее влезет: «Он такой шибздик. Сейчас возмужал».

Карпин все сделал: засветился в ней на предматчевом интервью и вышел на матч с ЦСКА, сверху надев кожаную куртку.

СКРИНШОТ С ТРАНСЛЯЦИИ НА КАНАЛЕ «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
В самом матче было мегасобытийно
Самый адский матч выходных. Вот как это было
Мамаев забил в первом же матче за полтора года. Хватило всего четырех минут
ЦСКА опять прессуют – два пенальти и две красные с «Ростовом». Но за что удалили Карпова?
«Если это красная, то Азмун на Облякове заработал 5 лет лагерей». Удаления ЦСКА – котел эмоций и отсылки с кармой
Поле «Ростов-Арены» – просто ужас. Говорят, за газоном ухаживали еще в декабре
Что происходит с Осипенко в матчах с ЦСКА? Сначала глупый пенальти, теперь нелепый автогол
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Валерий Карпин
#РПЛ
#Ростов
#Евгений Савин