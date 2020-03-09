Валерий Карпин
РПЛ
Евгений Савин
Ростов
Карпин обещал «КраСаве» выйти на матч в рубашке, которую купил 30 лет назад. Выполнил
09 марта, 18:05
В январе Евгений Савин (влог «КраСава») сделал выпуск про Валерия Карпина. Савин приехал к Карпину домой в Эстонию и нашел в его гардеробе рубашку, которую тот купил 30 лет назад, когда начинал карьеру. Мама Карпина вспоминала, что ее сын купил, когда играл в Воронеже за «Факел» в 1989 году.
Савин взял с Карпина обещание, чтобы тот вышел на ближайший домашний матч «Ростова» в этой рубашке. Мама успокоила, что сын спокойно в нее влезет: «Он такой шибздик. Сейчас возмужал».
Карпин все сделал: засветился в ней на предматчевом интервью и вышел на матч с ЦСКА, сверху надев кожаную куртку.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые