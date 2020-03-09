Карпин обещал «КраСаве» выйти на матч в рубашке, которую купил 30 лет назад. Выполнил

Савин взял с Карпина обещание, чтобы тот вышел на ближайший домашний матч «Ростова» в этой рубашке. Мама успокоила, что сын спокойно в нее влезет: «Он такой шибздик. Сейчас возмужал».

Карпин все сделал: засветился в ней на предматчевом интервью и вышел на матч с ЦСКА, сверху надев кожаную куртку.