Рыжиков стал главным тренером ФК «Красава». Это команда блогера Евгения Савина

Сергей Рыжиков, который в марте завершил карьеру игрока, возглавил «Красаву». О назначении объявил основатель команды Евгений Савин. Деталей соглашения нет – известен только факт назначения.

Евгений Савин – бывший футболист, выступавший в России. Играл в нескольких клубах, среди которых «Амкар», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал».

После завершения карьеры работал на «Матч ТВ», а позже запустил проект на ютубе – «Красава». Это один из главных спортивных проектов в рунете. Специализируется на футбольных темах, на канале выходили выпуски об Александре Кокорине, Денисе Черышеве, Александре Зинченко, «Анжи».

В конце 2020-го объявил о планах создать собственный футбольный клуб и заявить его в ПФЛ. В феврале 2021-го при поддержке главы подмосковного Одинцово клуб нашел базу – в том же Одинцово.

После этого Савин объявил о наборе игроков в команду. В апреле пройдет просмотр. В планах Савина создание детской школы.

Рыжикову 40 лет, он играл на позиции вратаря и всю карьеру провел в России. Наиболее известен по выступлениям за «Рубин», в составе которого дважды выигрывал чемпионат России.

Последним местом его работы был «Тамбов». Несмотря на финансовые сложности у клуба и планах сняться с РПЛ, Рыжиков не ушел оттуда во время зимней паузы 2021 года. Он был одним из четырех футболистов, оставшихся в составе.

Тем не менее в марте он сказал: «Можно сказать, что устал. Просто хочу побыть с семьей. Скорее всего, все идет к завершению карьеры».

У Рыжикова нет тренерского опыта. В апреле стало известно, что он проходит стажировку в «Рубине».