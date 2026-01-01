Александр Медведев

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Футбол
«Зенит» не отпустит Дзюбу зимой – это подтвердил гендиректор клуба
#Артем Дзюба
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Футбол
Сергеев из «Крыльев Советов» проходит медосмотр в «Зените». Клубы ведут переговоры
#Иван Сергеев
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Теннис
Медведев набрал больше 10 тысяч очков в мировом рейтинге и стал пятым теннисистом ATP с таким результатом
#Александр Медведев
Футбол
Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч за 🖕 фанатам, Карпина – на 100 за слова про «Роспотребнадзор-лигу»
#РФС
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Семаком
#Зенит
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона. Это рекомендации УЕФА
#Александр Кокорин
Футбол
Семак подпишет с «Зенитом» контракт по схеме «2+1»
#Сергей Семак
Футбол
Новый президент «Зенита» проиграл Дзюбе в серии пенальти со счетом 1:5
#Артем Дзюба
Футбол
Медведев – новый президент «Зенита». Он сменил Фурсенко
#Зенит