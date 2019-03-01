Новый президент «Зенита» проиграл Дзюбе в серии пенальти со счетом 1:5

Александр Медведев недавно был назначен на пост главы «Зенита» вместо Сергея Фурсенко. На новом посту он задумал провести дуэль с Артемом Дзюбой.



Условия просты: Медведев бьет Дзюбе десять пенальти, Дзюба Медведеву – пять. Кто больше забьет, тот и победил.



Дзюба забил все свои пять ударов. Медведеву удалось отличиться лишь однажды.