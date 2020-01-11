Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Дендокер 14
1:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Альмирон 7
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 18:00 МСК
11.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
14'
14'
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
7
Нету
Педру Нету
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
5
Беннетт
Райан Беннетт
29
Винагре
Рубен Винагре
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
Ньюкасл Юнайтед
мин
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
7'
7'
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
20
Лежен
Флориан Лежен
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
30
Атсу
Кристиан Атсу