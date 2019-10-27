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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ласселлс 37
1:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кастро 73
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
27 окт. 2019, 17:00 МСК
27.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
18
Фернандес
Федерико Фернандес
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
90
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
37'
37'
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
43
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
17
Крафт
Эмиль Крафт
3
Дамметт
Пол Дамметт
8
Шелви
Джонджо Шелви
30
Атсу
Кристиан Атсу
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
13
Муто
Йосинори Муто
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
73'
73'
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
4
Вальехо
Хесус Вальехо
29
Винагре
Рубен Винагре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
7
Нету
Педру Нету