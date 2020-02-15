Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 9
Гомес 61
2:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Майорал 56
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
15 февр. 2020, 20:30 МСК
15.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Мори
Рамиро Мори
90
8
Касорла
Санти Касорла
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
61'
61'
90
20
Пенья
Рубен Пенья
90
17
Алькасер
Пако Алькасер
90
7
Морено
Жерар Морено
9'
9'
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
4
Торрес
Пау Торрес
16
Кинтилья
Хави Кинтилья
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
90
19
Клер
Карлос Клер
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
16
Рочина
Рубен Рочина
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
9
Марти
Рохер Марти
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
56'
56'
90
Запасные
23
Коке
Коке
3
Гарсия
Антонио Гарсия
18
Гонсалес
Бруно Гонсалес
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
7
Леон
Серхио Леон