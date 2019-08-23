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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 68
Марти 73
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 3
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
23 авг. 2019, 23:00 МСК
23.08.2019, 23:00 МСК
пятница
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Хосе Луис Мунуэра Монтера
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
64
25
Айтор
Айтор
90
23
Коке
Коке
90
24
Кампанья
Хосе Кампанья
90
15
Поштиго
Серхио Поштиго
90
3
Рубен Везо
Рубен Везо
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
84
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
10
Барди
Энис Барди
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
7
Леон
Серхио Леон
63
Запасные
13
Ойер
Ойер
18
Кабако
Эрик Кабако
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
8
Мелеро
Гонсало Мелеро
14
Марти
Рохер Марти
73', 68'
7
Эрнани
Эрнани
2
Майорал
Борха Майорал
Вильярреал
мин
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
88
19
Касорла
Санти Касорла
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
13
Андрес
Андрес
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
75
18
Морено
Альберто Морено
90
7
Морено
Жерар Морено
3'
3'
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
74
30
Торрес
Пау Торрес
90
33
Чука
Чука
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
4
Мори
Рамиро Мори
39
Кинтилья
Хави Кинтилья
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос