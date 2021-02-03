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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 120
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Кубок Испании, 1/4 финала
Кубок Испании,
1/4 финала
Испания
3 февр. 2021, 21:00 МСК
3.02.2021, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
118
23
Коке
Коке
66
15
Поштиго
Серхио Поштиго
118
5
Радойя
Неманья Радойя
118
14
Рубен Везо
Рубен Везо
118
3
Гарсия
Антонио Гарсия
76
2
Сон
Сон
55
16
Рочина
Рубен Рочина
55
12
Мальса
Микаэль Мальса
66
10
Барди
Энис Барди
118
21
Гомес
Дани Гомес
106
Запасные
13
Айтор
Айтор
6
Дуарте
Оскар Дуарте
19
Клер
Карлос Клер
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
9
Марти
Рохер Марти
120'
7
Леон
Серхио Леон
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
118
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
118
4
Торрес
Пау Торрес
118
8
Фойт
Хуан Фойт
118
5
Парехо
Даниэль Парехо
118
19
Коклен
Франсис Коклен
91
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
118
23
Гомес
Мойзес Гомес
51
20
Пенья
Рубен Пенья
66
24
Педраса
Альфонсо Педраса
118
17
Алькасер
Пако Алькасер
87
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
21
Коста
Хауме Коста
6
Мори
Рамиро Мори
15
Эступинан
Первис Эступинан
32
Баэна
Алехандро Баэна
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
12
Раба
Даниэль Раба
34
Ниньо
Фер Ниньо