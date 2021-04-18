Кубок Испании

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Радость игроков «Барсы» после победы в кубке: все подходили и фотографировались с Месси и трофеем 📷
#Лионель Месси
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
#Иманоль Альгуасиль
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
«Реал» в Кубке остановил 41-летний вратарь – лысый дядька, у которого всего один матч в Примере
#Хосе Хуан
Мы знаем, где искать снег – в испанском городе, где сегодня сыграет «Реал»
#Реал