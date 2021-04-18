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Радость игроков «Барсы» после победы в кубке: все подходили и фотографировались с Месси и трофеем 📷
#Лионель Месси
18 апреля 2021, 11:30
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
11 апреля 2021, 00:17
Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
#Иманоль Альгуасиль
04 апреля 2021, 11:22
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
03 апреля 2021, 12:58
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта 2021, 16:13
«Реал» в Кубке остановил 41-летний вратарь – лысый дядька, у которого всего один матч в Примере
#Хосе Хуан
21 января 2021, 14:57
Мы знаем, где искать снег – в испанском городе, где сегодня сыграет «Реал»
#Реал
22 января 2020, 18:47