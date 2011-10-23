Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:3
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хуанлу 16
Хуанлу 43
Коне 58
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
23 окт. 2011, 22:59 МСК
23.10.2011, 22:59 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Марчена
Карлос Марчена
46
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
60
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Перес
Эрнан Перес
61
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Рубен
Марко Рубен
0
Бордас
Херард Бордас
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
16'
43'
16', 43'
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
70
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Вальдо
Вальдо
82
0
Коне
Аруна Коне
58'
58'
86
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
0
Лопес
Педро Лопес
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Суарес
Рубен Суарес