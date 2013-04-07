Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Баленсиага 39
Жонас 90
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 71
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
7 апр. 2013, 22:00 МСК
7.04.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Каналес
Серхио Каналес
73
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
83
0
Коста
Тино Коста
75
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
90'
90'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Банега
Эвер Банега
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
39'
39'
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
71'
71'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Омар
Омар
62
0
Манушу
Манушу
89
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
75
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Рама
Вальдет Рама
0
Гуэрра
Хави Гуэрра