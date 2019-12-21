Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гвардиола 83
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вальехо 90
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
21 дек. 2019, 23:00 МСК
21.12.2019, 23:00 МСК
суббота
Составы
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
1
Масип
Жорди Масип
90
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
90
18
Антонито
Антонито
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
9
Унал
Энес Унал
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
19
Вилья
Тони Вилья
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
3
Барба
Федерико Барба
21
Мичел
Мичел
8
Ануар
Ануар
10
Плано
Оскар Плано
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
83'
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
1
Хауме
Хауме
90
8
Солер
Карлос Солер
90
23
Собрино
Рубен Собрино
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
3
Коста
Хауме Коста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
11
Черышев
Денис Черышев
34
Эскердо
Висенте Эскердо
15
Вальехо
Ману Вальехо
90'