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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 1
Жонас 7
Кошта 30
Вальдес 90
4:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Васкес 13
Алексис 59
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
21 дек. 2012, 22:00 МСК
21.12.2012, 22:00 МСК
пятница
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
30'
30'
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Фегули
Софиан Фегули
65
0
Коста
Тино Коста
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
1'
1'
90
0
Жонас
Жонас
7'
7'
76
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Банега
Эвер Банега
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90'
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
6
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
59'
59'
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
73
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
77
0
Васкес
Альваро Васкес
13'
13'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Рафа
Рафа
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Уго
Уго