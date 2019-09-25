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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомес 30
Гомес 34
Кан Ин 39
3:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мата 1
Джейсон 66
Анхель 69
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
25 сент. 2019, 21:00 МСК
25.09.2019, 21:00 МСК
среда
Составы
Валенсия
мин
2
Корреа
Тьерри Корреа
90
1
Хауме
Хауме
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
3
Коста
Хауме Коста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
39'
39'
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
19
Родриго
Родриго
90
Запасные
13
Силлессен
Яспер Силлессен
24
Гарай
Эсекьель Гарай
18
Васс
Даниэль Васс
11
Черышев
Денис Черышев
20
Торрес
Ферран Торрес
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
22
Гомес
Максимилиано Гомес
30', 34'
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
23
Джейсон
Джейсон
66'
66'
90
7
Мата
Хайме Мата
1'
1'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
21
Файр
Файкал Файр
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
69'