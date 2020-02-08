Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Молина 58
Молина 67
Мата 87
3:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
8 февр. 2020, 18:00 МСК
8.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
58'
67'
58', 67'
90
7
Мата
Хайме Мата
87'
87'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Кабако
Эрик Кабако
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
23
Джейсон
Джейсон
14
Дейверсон
Дейверсон
Валенсия
мин
1
Хауме
Хауме
90
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
19
Родриго
Родриго
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
4
Мангала
Эльяким Мангала
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
34
Эскердо
Висенте Эскердо
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
23
Собрино
Рубен Собрино