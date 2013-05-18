Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Матье 44
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
18 мая 2013, 19:00 МСК
18.05.2013, 19:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Ласен
Мехди Ласен
69
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
66
0
Колунга
Адриан Колунга
19
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Алексис
Алексис
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Мичел
Мичел
0
Сарабия
Пабло Сарабия
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
44'
44'
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
86
0
Банега
Эвер Банега
89
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
70
Запасные
0
Рамос
Фелипе Рамос
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес