Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 12
Фегули 25
Адурис 76
3:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 23
Примера, 11 тур

Примера,

11 тур

Испания
29 окт. 2011, 19:00 МСК
29.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Жонас
Жонас
77
0
Фегули
Софиан Фегули
12'
25'
12', 25'
56
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
62
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Альба
Жорди Альба
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Топал
Мехмет Топал
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Адурис
Ариц Адурис
76'
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Торрес
Мигель Торрес
62
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Перес
Рубен Перес
46
0
Кастро
Диего Кастро
23'
23'
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Риос
Педро Риос
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Мику
Мику