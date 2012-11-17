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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Виера 16
Сольдадо 90
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Лонго 31
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
17 нояб. 2012, 20:00 МСК
17.11.2012, 20:00 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
67
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Виера
Хонатан Виера
16'
16'
67
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90'
90'
90
0
Жонас
Жонас
80
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
0
Банега
Эвер Банега
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Порту
Порту
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
71
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
31'
31'
81
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Колотто
Диего Колотто
0
Симау
Симау
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Лопес
Хави Лопес
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан