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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Рока 31
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 69
Гомес 80
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
2 нояб. 2019, 15:00 МСК
2.11.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
7
Лей
Ву Лей
90
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
31'
31'
90
3
Педроса
Адрия Педроса
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
18
Корчиа
Себастьен Корчиа
17
Вила
Дидач Вила
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
31
Кампусано
Виктор Кампусано
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
69'
69'
90
19
Родриго
Родриго
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
80'
80'
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
2
Корреа
Тьерри Корреа
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
23
Собрино
Рубен Собрино
15
Вальехо
Ману Вальехо