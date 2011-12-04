Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Коста 6
Сольдадо 80
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Морено 69
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
4 дек. 2011, -:- МСК
4.12.2011, -:- МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Барраган
Антонио Барраган
46
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Коста
Тино Коста
6'
6'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
65
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Адурис
Ариц Адурис
76
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бруно
Бруно
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
80'
0
Жонас
Жонас
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
69'
69'
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Галан
Эрнесто Галан
61
0
Тьеви
Тьеви
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
77
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Вайсс
Владимир Вайсс
90
0
Васкес
Альваро Васкес
85
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Каналь
Альберт Каналь
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Фонте
Руи Фонте
0
Бакари
Бакари