Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гамейро 60
Парехо 89
2:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Морон 90
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
29 февр. 2020, 18:00 МСК
29.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
89'
89'
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
8
Солер
Карлос Солер
90
20
Торрес
Ферран Торрес
88
9
Гамейро
Кевин Гамейро
60'
60'
74
22
Гомес
Максимилиано Гомес
46
Запасные
1
Хауме
Хауме
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
11
Черышев
Денис Черышев
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
23
Собрино
Рубен Собрино
Бетис
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
12
Сидней
Сидней
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
82
17
Хоакин
Хоакин
72
10
Каналес
Серхио Каналес
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
72
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
24
Аленья
Карлес Аленья
21
Родригес
Гидо Родригес
11
Тельо
Кристиан Тельо
16
Морон
Лорен Морон
90'