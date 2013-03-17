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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 16
Паулао 85
Жонас 90
3:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
17 марта 2013, -:- МСК
17.03.2013, -:- МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
84
0
Банега
Эвер Банега
67
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
16'
16'
52
0
Жонас
Жонас
90'
90'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
69
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
80
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
19
0
Пабон
Дорлан Пабон
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Паулао
Паулао
85'
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Ноно
Ноно