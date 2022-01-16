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Жоан Жордан
«Бетис» и «Севилья» не доиграли матч Кубка Испании. Фанаты бросили палку в игрока
2 часа назад
Матч «Бетиса» и «Севильи» в Кубке Испании был прерван при счете 1:1. В игре не завершился даже первый тайм.
На 40-й минуте фанаты бросили палку в игрока «Севильи» Жордана. Судья был рядом, поэтому подобрал ее и остановил матч.
Через несколько минут арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Игра так и не возобновилась.
As пишет, что пострадавший Жордан почувствовал головокружение. Позже он отправился в больницу для оценки состояния.
Испанская федерация футбола написала твит, в котором осудила любые виды насилия на поле:
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