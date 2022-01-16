«Бетис» и «Севилья» не доиграли матч Кубка Испании. Фанаты бросили палку в игрока

Матч «Бетиса» и «Севильи» в Кубке Испании был прерван при счете 1:1. В игре не завершился даже первый тайм.

На 40-й минуте фанаты бросили палку в игрока «Севильи» Жордана. Судья был рядом, поэтому подобрал ее и остановил матч.

Через несколько минут арбитр увел команды в подтрибунное помещение. Игра так и не возобновилась.

As пишет, что пострадавший Жордан почувствовал головокружение. Позже он отправился в больницу для оценки состояния.

Испанская федерация футбола написала твит, в котором осудила любые виды насилия на поле: