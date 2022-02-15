Лига Европы: где смотреть матч «Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В первом матче плей-офф раунда Лиги Европы «Зенит» примет «Бетис». Матч состоится 17 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.

Смотреть матч «Зенит» – «Бетис» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 20:15. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме». «Бетис» квалифицировался из группы Лиги Европы, где также играли «Байер», «Селтик» и «Ференцварош».