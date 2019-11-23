Матч завершен
Бетис
Севилья
Хоакин 37
Каналес 90
2:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Гомес 32
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
23 нояб. 2019, 18:00 МСК
23.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
37'
37'
90
12
Сидней
Сидней
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90'
90'
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
19
Барраган
Антонио Барраган
6
Педраса
Альфонсо Педраса
21
Каптум
Вилфрид Каптум
20
Лайнес
Диего Лайнес
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
4
Мангала
Эльяким Мангала
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
32'
32'
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
15
Вальехо
Ману Вальехо
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
32
Хименес
Хавьер Хименес
2
Корреа
Тьерри Корреа
8
Солер
Карлос Солер
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро