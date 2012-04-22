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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 6
Фегули 63
Сольдадо 86
Пьятти 88
4:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
22 апр. 2012, 22:30 МСК
22.04.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
77
0
Каналес
Серхио Каналес
81
0
Жонас
Жонас
6'
6'
90
0
Фегули
Софиан Фегули
63'
63'
73
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
86'
86'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Мигел
Луис Мигел
0
Руис
Виктор Руис
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Пьятти
Пабло Пьятти
88'
0
Алькасер
Пако Алькасер
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
65
0
Перейра
Хонатан Перейра
61
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
71
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Ириней
Ириней
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Молина
Хорхе Молина