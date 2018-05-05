Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Перейра 2
Грэй 28
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 55
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
5 мая 2018, 17:00 МСК
5.05.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
30
Карнезис
Орестис Карнезис
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
2'
2'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
9
Дини
Трой Дини
90
18
Грэй
Андре Грэй
28'
28'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
3
Бритос
Мигель Бритос
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
21
Кико
Кико
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
17
Синклэйр
Джером Синклэйр
11
Ришарлисон
Ришарлисон
Ньюкасл Юнайтед
мин
12
Дубравка
Мартин Дубравка
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
15
Кенеди
Роберт Кенеди
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
17
Перес
Айосе Перес
55'
55'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
25
Айдара
Массадио Айдара
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
14
Хэйден
Айзек Хэйден
23
Мерино
Микель Мерино
21
Хоселу
Хоселу