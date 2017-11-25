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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:3
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Хьюз 19
Йедлин 45
Грэй 62
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
25 нояб. 2017, 18:00 МСК
25.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Кларк
Киран Кларк
90
20
Лежен
Флориан Лежен
90
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
22
Йедлин
ДеАндре Йедлин
45'
45'
90
10
Диаме
Мухамед Диаме
90
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
8
Шелви
Джонджо Шелви
90
21
Хоселу
Хоселу
90
9
Гэйл
Дуайт Гэйл
90
7
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Гамес
Хесус Гамес
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
16
Ааронс
Роландо Ааронс
23
Мерино
Микель Мерино
45
Митрович
Александар Митрович
17
Перес
Айосе Перес
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
19'
19'
90
22
Зеегелар
Марвин Зеегелар
90
18
Грэй
Андре Грэй
62'
62'
90
11
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
30
Карнезис
Орестис Карнезис
5
Предль
Себастьян Предль
2
Янмат
Дэрил Янмат
29
Капу
Этьенн Капу
23
Уотсон
Бен Уотсон
28
Каррильо
Андре Каррильо
37
Перейра
Роберто Перейра