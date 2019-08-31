Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Шер 41
1:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Хьюз 2
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
5
Шер
Фабиан Шер
41'
41'
90
17
Крафт
Эмиль Крафт
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
90
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
14
Хэйден
Айзек Хэйден
90
24
Альмирон
Мигель Альмирон
90
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
90
30
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
2
Кларк
Киран Кларк
18
Фернандес
Федерико Фернандес
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
8
Шелви
Джонджо Шелви
13
Муто
Йосинори Муто
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Янмат
Дэрил Янмат
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
21
Кико
Кико
90
8
Клеверли
Том Клеверли
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
2'
2'
90
18
Грэй
Андре Грэй
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
11
Масина
Адам Масина
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Сарр
Исмаила Сарр
10
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
22
Саксесс
Исаак Саксесс