Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 42
Дини 67
Сарр 71
3:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2019, 18:00 МСК
28.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
21
Кико
Кико
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
42'
67'
42'
67'
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
19
Хьюз
Уилл Хьюз
90
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
90
23
Сарр
Исмаила Сарр
71'
71'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
4
Доусон
Крейг Доусон
11
Масина
Адам Масина
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
20
Кина
Домингуш Кина
22
Саксесс
Исаак Саксесс
18
Грэй
Андре Грэй
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
23
Хота
Хота
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
9
Уэсли
Уэсли
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
5
Честер
Джеймс Честер
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
26
Коджиа
Джонатан Коджиа