Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Луис 68
2:1
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 38
АПЛ, 24 тур

АПЛ,

24 тур

Англия
21 янв. 2020, 22:30 МСК
21.01.2020, 22:30 МСК
вторник
Составы
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
17
Трезеге
Трезеге
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
5
Честер
Джеймс Честер
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
6
Луис
Дуглас Луис
68'
Уотфорд
мин
26
Фостер
Бен Фостер
90
6
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
4
Доусон
Крейг Доусон
90
11
Масина
Адам Масина
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
14
Чалоба
Натаниэль Чалоба
90
16
Дукуре
Абдулайе Дукуре
90
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Дини
Трой Дини
38'
38'
90
Запасные
1
Гомес
Эурелью Гомес
25
Холебас
Хосе Холебас
27
Кабаселе
Кристиан Кабаселе
20
Кина
Домингуш Кина
33
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
18
Грэй
Андре Грэй