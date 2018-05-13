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мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
79
3
Аликин
Павел Аликин
84
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
30'
84'
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
81'
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
32'
43
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
50'
90
Запасные
Главный тренер
Сергей Семак
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
63
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
46
29
Рикардиньо
Рикардиньо
90
19
Скворцов
Алексей Скворцов
72
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 5:0
Желтая карточка
88'
Желтая карточка
85'
Замена
84'
ГОЛ! 5:0
84'
ГОЛ! 4:0
81'
Замена
79'
72'
Замена
63'
Замена
Желтая карточка
52'
ГОЛ! 3:0
50'
48'
Желтая карточка
46'
Конец первого тайма (2:0)
Замена
43'
ГОЛ! 2:0
32'
ГОЛ! 1:0
30'
29'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 19:56
14 августа, 19:31
06 августа, 19:02
29 октября 2020, 12:29
14 августа 2020, 20:12
27 июня 2020, 12:40
27 июня 2020, 19:10
26 июня 2020, 21:30