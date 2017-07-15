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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
23
Чернов
Евгений Чернов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
64
Кутин
Денис Кутин
54
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
18
Кашчелан
Младен Кашчелан
86
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
65
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
75
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
98
Обляков
Иван Обляков
64
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
Главный тренер
Сергей Семак
События
Матч окончен 0:1
90'
Замена
Замена
86'
83'
Желтая карточка
Желтая карточка
82'
79'
Желтая карточка
75'
Замена
65'
ГОЛ! 0:1
Замена
65'
64'
Замена
Замена
54'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 19:56
14 августа, 19:31
06 августа, 19:02
29 октября 2020, 12:29
14 августа 2020, 20:12
27 июня 2020, 12:40
27 июня 2020, 19:10
26 июня 2020, 21:30