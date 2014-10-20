Матч завершен
Уфа
Уфа
Ханджич 26
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
Билялетдинов 85
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
20 окт. 2014, 16:00 МСК
20.10.2014, 16:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
4
Степанец
Павел Степанец
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
10
Марсиньо
Марсиньо
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
14
Семакин
Максим Семакин
62
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
70
9
Ханджич
Харис Ханджич
26'
26'
83
Запасные
16
Веремко
Сергей Веремко
81
Верховцов
Дмитрий Верховцов
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
23
Килин
Антон Килин
5
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
49
Васильев
Александр Васильев
28
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
11
Карлос
Диего Карлос
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
59
15
Тараканов
Егор Тараканов
30
16
Стеванович
Далибор Стеванович
90
14
Путило
Антон Путило
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
67
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
8
Франьич
Иван Франьич
5
Князев
Иван Князев
17
Багаев
Михаил Багаев
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
85'
7
Фомин
Семен Фомин
20
Стеклов
Вадим Стеклов
77
Салугин
Александр Салугин
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра