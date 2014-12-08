Матч завершен
Торпедо
Москва
Путило 40
Мирзов 65
2:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Карлос 20
Тумасян 37
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
8 дек. 2014, 17:00 МСК
8.12.2014, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
65'
65'
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
14
Путило
Антон Путило
40'
40'
90
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
77
Салугин
Александр Салугин
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
56
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
98
Будаков
Александр Будаков
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
5
Князев
Иван Князев
17
Багаев
Михаил Багаев
7
Фомин
Семен Фомин
40
Кулешов
Юрий Кулешов
10
Давыдов
Сергей Давыдов
27
Угу Виейра
Угу Виейра
Уфа
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
31
Тишкин
Максим Тишкин
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
37'
37'
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
15
Сухов
Александр Сухов
90
22
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
14
Семакин
Максим Семакин
54
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
11
Карлос
Диего Карлос
20'
20'
29
9
Ханджич
Харис Ханджич
78
Запасные
71
Леонов
Артем Леонов
4
Степанец
Павел Степанец
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
23
Килин
Антон Килин
87
Безденежных
Игорь Безденежных
18
Голубов
Дмитрий Голубов
49
Васильев
Александр Васильев