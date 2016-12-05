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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сухов 64
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
5 дек. 2016, 13:00 МСК
5.12.2016, 13:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
33
Сухов
Александр Сухов
64'
64'
90
5
Васин
Виктор Васин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
63
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
84
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90
87
Безденежных
Игорь Безденежных
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
4
Никитин
Алексей Никитин
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай
10
Марсиньо
Марсиньо
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
21
Бордачев
Максим Бордачев
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
20
Яблонски
Давид Яблонски
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
80
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
6
Дроппа
Лукаш Дроппа
90
18
Попов
Артем Попов
68
14
Дудиев
Аслан Дудиев
90
97
Соболев
Александр Соболев
76
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
84
Митерев
Антон Митерев
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
7
Голышев
Павел Голышев
99
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов