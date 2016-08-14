Матч завершен
Томь
Томск
Самодин 9
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
14 авг. 2016, 15:30 МСК
14.08.2016, 15:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
15
Бордачев
Максим Бордачев
90
3
Дьяков
Виталий Дьяков
90
4
Пульич
Анте Пульич
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
19
Тен
Петр Тен
67
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
85
18
Попов
Артем Попов
88
22
Самодин
Сергей Самодин
9'
9'
90
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
14
Дудиев
Аслан Дудиев
20
Яблонски
Давид Яблонски
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
10
Кузнецов
Сергей Кузнецов
11
Касьян
Александр Касьян
7
Голышев
Павел Голышев
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
76
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
83
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
98
Обляков
Иван Обляков
46
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
71
Лунев
Андрей Лунев
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
77
Батютин
Андрей Батютин
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
10
Марсиньо
Марсиньо