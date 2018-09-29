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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Кротов 46
Игбун 69
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Костюков 35
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
29 сент. 2018, 16:30 МСК
29.09.2018, 16:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
46
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
85
87
Безденежных
Игорь Безденежных
30
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
29
Тилль
Оливье Тилль
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
69'
69'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
13
Засеев
Азамат Засеев
77
Алиев
Азер Алиев
19
Пауревич
Иван Пауревич
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
6
Салатич
Веролюб Салатич
57
Кротов
Вячеслав Кротов
46'
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет
11
Бизяк
Ловро Бизяк
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
10
Комков
Михаил Комков
46
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
14
Семакин
Максим Семакин
46
5
Комолов
Павел Комолов
90
77
Костюков
Михаил Костюков
35'
35'
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
90
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
70
Гавазай
Энис Гавазай
15
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
48
Кутьин
Александр Кутьин
11
Саркисов
Артур Саркисов
91
Обрадович
Марко Обрадович