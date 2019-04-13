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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
13 апр. 2019, 11:30 МСК
13.04.2019, 11:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Зотов
Александр Зотов
56
48
Кутьин
Александр Кутьин
55
9
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
55
Юрченко
Давид Юрченко
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
5
Комолов
Павел Комолов
78
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Савичев
Константин Савичев
11
Саркисов
Артур Саркисов
Уфа
мин
56
Круговой
Данил Круговой
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
53
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
29
Тилль
Оливье Тилль
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
84
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
33
Сухов
Александр Сухов
15
Пуцко
Александр Пуцко
13
Засеев
Азамат Засеев
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
77
Алиев
Азер Алиев
19
Пауревич
Иван Пауревич
87
Безденежных
Игорь Безденежных
57
Кротов
Вячеслав Кротов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар