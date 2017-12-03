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мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
84
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
88
57
Кротов
Вячеслав Кротов
77
44
Игбун
Сильвестр Игбун
53'
69'
90
Запасные
Главный тренер
Сергей Семак
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
76
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
60
20
Комолов
Павел Комолов
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
86
27
Костюков
Михаил Костюков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 3:0
Желтая карточка
90'
Замена
88'
86'
Замена
Желтая карточка
85'
Замена
84'
ГОЛ! 3:0
80'
Замена
77'
76'
ГОЛ! 2:0
69'
Желтая карточка
64'
60'
Замена
ГОЛ! 1:0
53'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 19:56
14 августа, 19:31
06 августа, 19:02
29 октября 2020, 12:29
14 августа 2020, 20:12
27 июня 2020, 12:40
27 июня 2020, 19:10
26 июня 2020, 21:30