Уфа - Амкар-Пермь: 03 декабря 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 53
Игбун 69
Обляков 80
3:0

Уфа - Амкар-Пермь: 03 декабря 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
3 дек. 2017, 14:00 МСК
3.12.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
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Матч окончен 3:0
Желтая карточка
Николай Сафрониди
90'
Замена
Николай Сафрониди
Дмитрий Стоцкий
88'
86'
Замена
Алихан Шаваев
Михаил Гащенков
Желтая карточка
Алексей Никитин
85'
Замена
Азамат Засеев
Иван Пауревич
84'
ГОЛ! 3:0
Иван Обляков
80'
Замена
Иван Обляков
Вячеслав Кротов
77'
76'
Замена
Фелисио Браун Форбс
Дмитрий Белоруков
ГОЛ! 2:0
Сильвестр Игбун
69'
Желтая карточка
Боян Йокич
64'
60'
Замена
Сергей Баланович
Януш Гол
ГОЛ! 1:0
Сильвестр Игбун
53'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0

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