Амкар-Пермь - Уфа: 08 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
0:0

Амкар-Пермь - Уфа: 08 августа 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
8 авг. 2017, 17:30 МСК
8.08.2017, 17:30 МСК
вторник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
Павел Аликин
88'
Замена
Вячеслав Кротов
Дмитрий Стоцкий
Замена
Алексей Гасилин
Александар Милькович
83'
79'
Желтая карточка
Боян Йокич
72'
Замена
Ондрей Ваньек
Исламнур Абдулавов
69'
Замена
Дмитрий Сысуев
Азамат Засеев
Замена
Сергей Баланович
Януш Гол
69'
Замена
Михаил Костюков
Александр Салугин
59'
Желтая карточка
Петар Занев
52'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Александар Милькович
25'
ПРОМАХ!
Дарко Бодул
п
Начало матча

Прошлые матчи

03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3 : 0
Амкар-Пермь
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 14:00
Уфа
3
Амкар-Пермь
0

Новости

Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом». Собрал всех в круг, заорал и швырнул бутылку с воплем: «Красавцы!»
#Алексей Стукалов
21 августа, 22:27
Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу
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06 августа, 20:55
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
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Игроки «Уфы» обвинили Рахимова в унижениях. А он часто говорил о глупых ошибках и просил усиления
#Рашид Рахимов
17 мая, 22:15
«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
#РПЛ
16 мая, 17:57
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
# Новости матча
«Крылья Советов» в меньшинстве победили «Уфу». Агаларов делит первое место со Смоловым в списке лучших бомбардиров
26 августа, 18:25
Нападающий «Уфы» Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ
26 августа, 18:00
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой». Малком забил первый гол в сезоне
21 августа, 19:56
«Уфа» второй раз арендовала Урунова у «Спартака». При определенных условиях появится обязательное право выкупа
19 августа, 12:50
Девушка в нижнем белье стояла на матче «Уфы» с плакатом «Бауэр, подари футболку». Бауэр встретился с ней и подарил
17 августа, 14:35
«Уфа» победила «Нижний Новгород». Это ее первая победа в этом сезоне РПЛ
14 августа, 19:31
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», играя тайм в меньшинстве
06 августа, 19:02
«Уфа» при счете 0:2 в меньшинстве отыгралась против «Динамо», но проиграла
31 июля, 19:25
Еще одна боль ЦСКА – плачущий Влашич. Он вышел после перерыва, но сразу ушел еще до начала тайма
#Никола Влашич
01 мая, 20:51
«Спартак» опять проиграл в день рождения. Мы проверили: он так почти всегда 🎂
#Спартак
18 апреля, 22:54
Первый матч Газизова против «Спартака» сделали новичок и парень из ФНЛ. Сам он говорил: это рядовая игра – но как же радовался на трибуне!
#Шамиль Газизов
18 апреля, 22:05
Урунов отзаявлен из «Спартака». За полгода – скандальное фото, гол в Кубке и дискуссии о возрасте
#Остон Урунов
19 февраля, 18:20
«Уфа» написала твит с матом (и не удалила!) Все в восторге сочиняют мемы
#Уфа
08 апреля, 12:43
Серб из «Уфы» набил офигенное тату с детским фото себя и брата – и рассказал нам о значении. Процесс занял 12 часов
#Комнен Андрич
11 марта, 14:14
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд
#Химки
29 октября 2020, 12:29
«Локомотив» вышел в специальных футболках в поддержку Лысова. Тот не играет из-за проблем с сосудами
#Михаил Лысов
17 октября 2020, 18:16
Акробатический гол Жамалетдинова за «Уфу»: головой в приседе с отскоком от перекладины
#Тимур Жамалетдинов
30 августа 2020, 15:55
Гол затылком, удаления братьев и суперэффективная замена – так «Уфа» выиграла в Туле
#Уфа
14 августа 2020, 20:12
Кто такой Урунов – новичок «Спартака», который зимой стоил 200 тысяч, а сейчас – уже миллионы
#Остон Урунов
02 августа 2020, 21:27
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
«Уфа» не называет заболевших и проводит матчи, но из заявки клуба пачками выпадают основные игроки
#Уфа
16 июля 2020, 20:05
«Уфа» снова опровергает коронавирус в клубе. Игроков нет в заявке, а основная проблема – микротравмы
#Уфа
12 июля 2020, 18:05
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
#Шамиль Газизов
09 июля 2020, 11:25
Почему «Динамо» не сидело две недели на карантине (как «Ростов»)
#Динамо
27 июня 2020, 12:40
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля 2020, 22:21
Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
#Ионуца Неделчару
01 июля 2020, 18:44
Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели
#Александр Беленов
27 июня 2020, 19:10
Так почему четыре коронавирусных истории РПЛ четыре раза закончились по-разному?
#РПЛ
26 июня 2020, 21:30
Дело «Уфы» про заболевших максимально непонятно и уходит от любой ясности. Разберем каждый шаг
#Уфа
23 июня 2020, 14:39