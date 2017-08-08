Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
83
5
Гол
Януш Гол
69
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
77
Салугин
Александр Салугин
59
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
69
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
88
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
72
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
Главный тренер
Сергей Семак
События
Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
88'
Замена
83'
79'
Желтая карточка
72'
Замена
69'
Замена
Замена
69'
Замена
59'
Желтая карточка
52'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
25'
ПРОМАХ!
п
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Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 19:56
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27 июня 2020, 19:10
26 июня 2020, 21:30