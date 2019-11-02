Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Саного 15
Лопеш 57
2:3
Матч завершен
Лион
Лион
Депай 26
Дембеле 67
Депай 90
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
2 нояб. 2019, 22:00 МСК
2.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
83
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
9
Саного
Яя Саного
15'
15'
60
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
90
34
Коне
Куадио Коне
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
5
Морейра
Стивен Морейра
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
11
Буагар
Кентен Буагар
29
Н'Гуму
Натан Н'Гуму
10
Исека
Аарон Исека
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
57'
57'
90
11
Депай
Мемфис Депай
26'
90'
26', 90'
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
67'
67'
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
75
29
Тусар
Люка Тусар
63
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
88
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
22
Лукас
Жеан Лукас