Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Саного 15
Лопеш 57
2:3
Матч завершен
Лион
Лион
Депай 26
Дембеле 67
Депай 90
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2019, 22:00 МСК
2.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
83
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
9
Саного
Яя Саного
15'
15'
60
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
90
34
Коне
Куадио Коне
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
5
Морейра
Стивен Морейра
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
11
Буагар
Кентен Буагар
29
Н'Гуму
Натан Н'Гуму
10
Исека
Аарон Исека
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
57'
57'
90
11
Депай
Мемфис Депай
26'
90'
26', 90'
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
67'
67'
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
75
29
Тусар
Люка Тусар
63
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
90
8
Ауа
Уссем Ауа
88
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
23
Тете
Кенни Тете
10
Траоре
Бертран Траоре
22
Лукас
Жеан Лукас