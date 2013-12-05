Матч завершен
Лион
Лион
1:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
5 дек. 2013, 22:59 МСК
5.12.2013, 22:59 МСК
четверг
Составы