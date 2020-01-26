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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Корне 29
Дембеле 71
Экамби 77
3:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
26 янв. 2020, 17:00 МСК
26.01.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лион
мин
25
Какере
Максанс Какере
90
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
6
Марсело
Марсело
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
20
Маршал
Маршал
90
4
Рафаэл
Рафаэл
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
71'
71'
90
27
Корне
Максвел Корне
29'
29'
90
Запасные
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
29
Тусар
Люка Тусар
21
Экамби
Карл Токо Экамби
77'
Тулуза
мин
40
Калинич
Ловре Калинич
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
Запасные
18
Рохель
Агустин Рохель
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
25
Саид
Уэсли Саид