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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Сирье 9
Ривьер 22
Булут 90
3:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига 1, 32 тур
Лига 1,
32 тур
Франция
18 апр. 2012, 19:30 МСК
18.04.2012, 19:30 МСК
среда
Лоран Дюамель
Лоран Дюамель
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
0
Ахамада
Али Ахамада
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Фофана
Мохамед Фофана
90
0
Нинков
Павле Нинков
90
0
Машаду
Паулу Машаду
69
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Сирье
Франсуа Сирье
9'
9'
84
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
0
Регаттен
Адриен Регаттен
90
0
Ривьер
Эммануэль Ривьер
22'
22'
73
Запасные
0
Риу
Реми Риу
0
Яго
Стив Яго
0
Дево
Энтони Дево
0
Браатен
Даниэль Браатен
0
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
0
Булут
Умут Булут
90'
0
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Дабо
Мухамаду Дабо
90
0
Крис
Крис
90
0
Коне
Бакари Коне
90
0
Умтити
Самуэль Умтити
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Гренье
Клеман Гренье
64
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Бриан
Джимми Бриан
46
0
Гомис
Бафетимби Гомис
46
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Пье
Жереми Пье
0
Зеффан
Мехди Зеффан
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Фофана
Геида Фофана
0
Лисандро
Лисандро
0
Ляказетт
Александр Ляказетт