Торпедо - Химки: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
( 4 : 2)

Торпедо - Химки: 01 июля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 17:30 МСК
1.07.2010, 17:30 МСК
четверг
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Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

05.03.2020 05 марта 2020 чт 19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
05.03.2020 05 марта 2020 чт 19:30
Химки
5
Торпедо
1
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 18:00
Торпедо
1 : 0
Химки
08.09.2019 08 сент. 2019 вс 18:00
Торпедо
1
Химки
0
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Химки
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
Торпедо
0
Химки
0
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 13:00
Химки
2
Торпедо
4
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
Торпедо
3 : 1
Химки
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 18:00
Торпедо
3
Химки
1
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
Химки
2 : 2
Торпедо
17.05.2011 17 мая 2011 вт 17:00
Химки
2
Торпедо
2
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Торпедо
1(4) : 1(2)
Химки
01.07.2010 01 июля 2010 чт 17:30
Торпедо
1(4)
Химки
1(2)

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